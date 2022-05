Cannabis, la scienza contro l’Associazione Luca Coscioni

Quattro neuroscienziati riassumono in una review gli ultimi studi sulla pericolosità della cannabis, dimostrando conseguenze psichiatriche importanti anche nei consumatori moderati. Ecco il motivo per cui l’ Associazione Luca Coscioni non cita mai studi scientifici a sostegno delle sue istanze politiche.

Peserà ancora per il radicale Marco Cappato la sonora bocciatura della Corte Costituzionale.

Il referendum sull’eutanasia è stato respinto in quanto avrebbe legalizzato l’omicidio del consenziente, mentre quello sulla cannabis se fosse passato avrebbe legalizzato qualunque droga.

Il rispetto integrale per la vita umana, così caro al cristianesimo, passa anche dal fronteggiare leggi che la vita la danneggiano irreparabilmente, come quelle a favore della droga. Per questo talvolta ci occupiamo anche di questo tema.

La legalizzazione non danneggia l’attività della mafia.

Dopo la bocciatura del referendum, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto accontentarsi di polemizzare con i giudici sostenendo che “la mafia ringrazia”.

E’ famoso, infatti, il mito che la legalizzazione minerebbe minerebbe le basi della criminalità organizzata.

Si tratta di un argomento usato a grimaldello per ingannare l’opinione pubblica, smentito categoricamente da noti procuratori antimafia come Nicola Gratteri, Raffaele Cantone, Fausto Cardella e Paolo Borsellino.

In caso di liberalizzazione, la mafia abbasserebbe semplicemente il prezzo rispetto allo Stato e inizierebbe a vendere la droga alla nicchia di mercato rimasta illecita per lo Stato, ovvero i minorenni.

Gli studi recenti sulle conseguenze della marijuana

A smentire l’altro mito dei radicali, secondo cui “uno spinello non ha mai ucciso nessuno”, vi sono schiere di studiosi, scienziati, psichiatri e ricercatori.

Proprio recentemente su The Conversation quattro neuroscienziati hanno riassunto gli studi peer-review più recenti sul tema. Si tratta di Barbara Jacquelyn Sahakian (University of Cambridge), Christelle Langley (University of Cambridge), Martine Skumlien (University of Cambridge) e Tianye Jia (Fudan University).

Il paper è stato stimolato da due studi recenti. Il primo, pubblicato su The Journal of Psychopharmacology, ha dimostrato una diagnosi di disturbo da uso di cannabis (CUD) sui consumatori abituali, rilevando peggiorate prestazioni cognitive in termini di memoria, funzione esecutiva e processo decisionale rischioso.

Il secondo studio, apparso su International Journal of Neuropsychopharmacology, ha dimostrato che l’uso di cannabis in adulti ed adolescenti è associato a dipendenza, apatia ed anedonia.

I quattro scienziati scrivono che «il tetraidrocannabinolo (THC) è il principale composto psicoattivo della cannabis ed agisce sul “sistema endocannabinoide” del cervello, che sono recettori che rispondono ai componenti chimici della cannabis». L’uso di cannabis, provoca «desiderio persistente di usare droga e genera l’interruzione delle attività quotidiane, come il lavoro o l’istruzione. È stato stimato nel DSM-5 che circa il 10% dei consumatori di cannabis soddisfa i criteri diagnostici per questo disturbo».

Solitamente si sostiene che uno spinello ogni tanto non farebbe nulla di male.

Oltre ad essere stato esplicitamente smentito da uno studio pubblicato nel 2019, questa affermazione è direttamente contrastata da quanto scrivono i ricercatori: «Sono stati notati disturbi cognitivi anche nei consumatori lievi di cannabis: essi tendono a prendere decisioni più rischiose di altri e hanno più problemi con la pianificazione».

Un altro studio ha analizzato i consumatori saltuari di cannabis rilevando deficit cognitivi.

Per quanto riguarda le differenze di sesso, scrivono i neuroscienziati, «abbiamo dimostrato che, mentre i consumatori maschi di cannabis avevano una memoria più scarsa nel riconoscere visivamente le cose, le consumatrici avevano più problemi con l’attenzione e con le funzioni esecutive. Questi effetti sessuali persistevano quando si controllava l’età; il QI; l’uso di alcol e nicotina; sintomi di umore e ansia; stabilità emozionale; e comportamento impulsivo».

Nel 2021 su Neuroscience & Biobehavioral Reviews è stato certificato che l’uso di cannabis è anche associato a specifiche menomazioni nella ricompensa e nella motivazione e «l’uso di cannabis durante l’adolescenza è stato segnalato come un fattore di rischio per lo sviluppo di esperienze psicotiche e schizofrenia».

Nel 2021 smentita efficacia della cannabis terapeutica.

Nel marzo scorso su JAMA Network Open è stata colpita un’altra area d’azione dell’Associazione Luca Coscioni, ovvero la legalizzazione della cannabis terapeutica (utile a preparare il terreno a quella non terapeutica).

I ricercatori hanno scoperto che l’uso di prodotti a base di cannabis per trattare dolore, ansia e depressione non è riuscito a migliorare questi sintomi, raddoppiando invece il rischio di sviluppare i sintomi di dipendenza del disturbo da uso di cannabis.

La Rivista di Psichiatrica contro legalizzazione cannabis.

Questi sono solo alcuni motivi per cui la Rivista italiana di Psichiatria si è fortemente opposta alla liberalizzazione della cannabis.

Nel farlo ha contrastato apertamente quei movimenti che ne sponsorizzano l’uso e la legalità (tra cui l’Associazione Luca Coscioni, per l’appunto) basandosi sull’assunto «della “innocuità” della cannabis, considerata non in grado di indurre dipendenza e libera da importanti o duraturi effetti a livello somatico o psichico».

Eppure, fa notare la celebre rivista medica, «la letteratura scientifica, per chi volesse obiettivamente documentarsi sull’argomento, è vastissima e assolutamente concorde nell’indicare rischi e conseguenze psichiatriche dell’assunzione di cannabis […]. La letteratura epidemiologica che lega l’assunzione di cannabinoidi – con particolare riguardo all’età precoce, al dosaggio giornaliero e alla continuità di questa – a conseguenze di natura psichiatrica è vastissima e, fatte salve le necessarie variabilità di natura clinica, assolutamente univoca».

