La Specola Vaticana supera Einstein: nuovo studio sul Big Bang

Due astronomi del Papa, ricercatori della Specola Vaticana, hanno proposto una nuova comprensione matematica del Big Bang . Uno studio rivoluzionario, sulle orme di padre Lemaitre (ideatore del Big Bang) e che migliora la spiegazione di Albert Einstein.

Nel marzo scorso avevamo parlato di due importanti scoperte realizzate dagli astronomi del Papa.

Si trattava di padre Richard Boyle, che ha scoperto l’esistenza di un oggetto nel sistema solare esterno dopo Nettuno e di padre Richard D’Souza, coautore di uno studio su una nuova galassia.

Ma in questi giorni la Specola Vaticana, l’osservatorio astronomico e centro di ricerca scientifica della Chiesa cattolica, diretto da padre Guy Joseph Consolmagno, è tornata a far notizia per aver “superato” in qualche modo Albert Einstein.

Cos’hanno scoperto gli astronomi della Specola Vaticana.

Sulle orme di padre Lemaitre, il gesuita ideatore della teoria del Big Bang, i ricercatori della Specola Vaticana hanno infatti proposto una comprensione matematica radicalmente nuova del momento iniziale dell’Universo.

Al momento si ritiene che l’universo si sia espanso tramite la cosiddette inflazione cosmica, ovvero in modo esponenziale da uno stato ad altissima densità.

Il fenomeno è stato descritto nel 1915 da Einstein con la relatività generale ma teorie più recenti, come la Brans-Dicke, hanno provato a combinarla con la meccanica quantistica. Un tentativo di unire una spiegazione del comportamento della materia su larga scala con quello su scale microscopiche.

Data la complessità della teoria di Brans-Dicke, tuttavia, gli scienziati tendono a “semplificarla” in riferimenti più semplici, chiamati “riferimento di Jordan” e “riferimento di Einstein”.

Sulla rivista Physical Review, il 15 aprile scorso, il gesuita padre Gabriele Gionti e don Matteo Galaverni, entrambi ricercatori della Specola Vaticana, hanno dimostrato che «contrariamente a quanto gli scienziati credono, il riferimento di Jordan e quello di Einstein non sono sempre matematicamente equivalenti».

Inoltre, i due ricercatori vaticani hanno scoperto che le soluzioni nel “riferimento di Jordan” si trasformano matematicamente ad un altro riferimento «non considerato precedentemente. In quest’ultimo esiste un limite in cui la forza gravitazionale va all’infinito mentre la velocità della luce si avvicina a zero».

Molto più semplicemente, lo studio vaticano potrebbe portare ad una rivoluzione nella nostra comprensione dell’universo primordiale in quanto offre una nuova chiave di lettura per le teorie precedentemente formulate sull’espansione esponenziale dell’universo e potrebbero favorire la ricerca di una più generale teoria di gravità quantistica.

Ecco chi sono gli autori dello studio rivoluzionario.

Don Galaverni è stato ordinato sacerdote nel 2015 presso la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla dopo essersi laureato in Fisica presso l’Università di Ferrara. Da sempre è studioso di cosmologia e nel 2009 ha conseguito il dottorato con una tesi sulla luce primordiale del Big Bang.

Nel giorno della sua ordinazione spiegò ai quotidiani quanto la scienza possa essere una risorsa per la fede in quanto «guardando l’universo da un punto di vista scientifico possiamo cogliere degli aspetti di Dio che non potremmo cogliere diversamente».

Molto interessante quanto ha detto anche da padre Gionti, l’altro autore dello studio, sulla differenza tra la teoria del Big Bang ed il concetto di creazione: «La teoria del Big Bang non è connessa col termine “creazione”», spiegò nel 2013. «Il Big Bang parla di un inizio ma non di una creazione, sono due termini completamente differenti. “Creazione” è un concetto teologico mentre “inizio” è un concetto scientifico. La teoria del Big Bang è quella che funziona meglio ma non è detto che sia la teoria definitiva. Il Big Bang è una teoria scientifica, non è una dottrina teologica».

