I migliori libri pubblicati tra gennaio e marzo 2022 , i nostri consigli per la lettura. Un elenco delle migliori e principali pubblicazioni, accompagnate da una breve recensione.

La nostra rubrica trimestrale sulle migliori novità editoriali.

Molti di questi libri andranno ad integrare la nostra biblioteca virtuale. La cultura alimenta la fede, leggere fa bene alla ragione!

Qui sotto elenchiamo i migliori libri pubblicati tra gennaio e marzo 2022.





I migliori libri di Gennaio 2022

I papi che hanno cambiato la storia di Giovanni Paolo Tesei (Newton & Compton 2022)

La Chiesa è sempre stato il principale committente per pittori, scultori ed architetti, creando, modificando e abbellendo la fisionomia di Roma e non solo. In un libro (scritto da un architetto) viene ricostruito questo ininterrotto legame tra il papato e l’arte.





La verità nell’abisso. L’amicizia necessaria tra cosmologia e teologia di Antonio Nasuto (La Fontana di Siloe 2022)

Una ricostruzione della storia del legame fra fisica e teologia nel pensiero occidentale, dai filosofi presocratici alla moderna cosmologia sperimentale. Una feconda amicizia, necessaria alla scienza per mantenere aperto il suo orizzonte epistemologico e alla teologia per rinnovare il suo linguaggio e per aggiornare il suo sistema categoriale.





Testimoniare la verità. Come la Chiesa rinnova il mondo di Georg Gänswein (Ares Edizioni 2022)

L’arcivescovo tedesco, segretario personale di Benedetto XVI, presenta una appassionata difesa della fede cattolica e della tradizione cristiana, esponendo nello stesso tempo profonde osservazioni sullo stato della Chiesa e sul suo ruolo indispensabile, in una società sempre più laica, come forza civilizzatrice nella cultura.





La nostalgia del sacro. Il ritorno della religione nelle società postmoderne di Michel Maffesoli (Armando Editore 2022)

Il noto sociologo francese (Université de Paris V) decifra la “religiosità postmoderna”, un percorso in cui propone una rinascita del cattolicesimo ed una comprensione della trascendenza, non trascurando l’ancoraggio alla tradizione.







I migliori libri di Febbraio 2022

Io so chi sono se so di chi sono. Un percorso alla ricerca di sé di Agostino Tisselli (Ares Edizioni 2022)

Un testo semplice ma profondo, destinato agli adolescenti, agli educatori, agli insegnanti di religione e a chiunque abbia a cuore l’educazione. Brevi lezioni di don Agostino, sacerdote ed educatore che da anni incontra i giovani della riviera romagnola.





Grazie a Dio. Come la fede promuove la civiltà, il progresso, la pace, la famiglia e la salute di Giuliano Guzzo (Lindau 2022)

Un ricco e ben documentato saggio sociologico in difesa dalla verità da leggende e miti. Vi abbiamo pubblicato una recensione dettagliata.





La breccia di Porta Pia. Raccolta di Studi nel 150° anniversario di Francesco Anghelone, Pierantonio Piatti e Emilio Tirone (Libreria Editrice Vaticana 2022)

L’editore del Vaticano pubblica una raccolta di Studi a 150 anni dalla “breccia di Porta Pia”, scandagliando le conseguenze di un evento che mutò definitivamente il rapporto tra il Papa e il mondo, portando ad essere il romano pontefice un Padre universale, libero da ogni interesse particolare legato ad un suo Stato, e proteso verso l’umanità tutta.





I 21. Viaggio nella terra dei martiri copti di Martin Mosebach (Cantagalli 2022)

Il racconto del più grande martirio cristiano dei tempi moderni, i Ventuno giovani cristiani copti decapitati dall’Isis il 15 febbraio del 2015. Abbiamo pubblicato la prefazione al libro del card. Robert Sarah.





Fuochi accesi. I ragazzi di Portofranco, un’esperienza di educazione e integrazione di Davide Perillo (San Paolo 2022)

La storia di Portofranco, una bellissima opera cattolica italiana formata da 800 volontari in tutta Italia che ogni settimana incontrano 4.000 giovani studenti delle superiori di ogni etnia per aiutarli nei compiti scolastici, stringendo con loro rapporti d’amicizia e dando vita a storie che meritano di essere raccontate.







I migliori libri di Marzo 2022

Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori di Federico Rampini (Mondadori 2022)

Una critica serrata da parte del noto editorialista ed inviato di “Repubblica” al politicamente corretto e all’ideologia progressista che ammorba l’Occidente. Un modello in cui solo le minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere e nessun dovere da rispettare, provocando censure e mettendo a rischio il libero pensiero.





Tolleranza? Meglio il dialogo. Il caso Andalusia e il confronto tra le fedi di Adrien Candiard (Libreria Editrice Vaticana 2022)

L’autore è un teologo e tra gli scrittori più venduti in Francia, i cui libri raggiungono sempre le classifiche dei più venduti. Il suo pensiero, ben espresso nel libro, è che l’indebolimento della concezione religiosa della verità non favorisce, anzi ostacola la tolleranza.





Perché la sindone non è un falso? di Alessandro Piana (Ponte delle Grazie 2022)

Un viaggio tra laboratori di ricerca e nelle pieghe della storia, tra dubbi, certezze e conferme. La Sindone ancora oggi non smette di interrogare.





I secoli luminosi. La sorprendente storia della scienza medievale di Seb Falk (Mauro Pagliai editore 2022)

L’autore, docente di Storia medievale e Storia della scienza all’Università di Cambridge, ricostruisce la vita culturale nell’Europa smentendo la leggenda illuminista dei “secoli bui”. Dalla nascita delle università agli occhiali da vista e gli orologi meccanici, i pensatori medievali hanno sviluppato le basi della cultura scientifica.





Il caso o Dio? Una scelta razionale di Agostino Migliorini (Sempre Editore 2022)

Con un linguaggio semplice, seguendo il metodo della coerenza logica tipico dell’approccio filosofico, l’autore contesta la scientificità di certe tesi che vorrebbero far derivare l’ordine dal caso, e rivendica la solidità di un’altra spiegazione: Dio esiste. Un approccio razionale alla fede che non disdegna di affrontare temi considerati tabù.





La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia di Gemma Calabresi Milite (Mondadori 2022)

La ricostruzione dell’omicidio del commissario Calabresi visto dagli occhi della moglie, la vedova Gemma Calabresi. Un racconto anche di fede, come abbiamo scritto nella dettagliata recensione da noi pubblicata.





La fede che verrà. Credere altrimenti di Battista Borsato (Gabrielli 2022)

Il cristianesimo del futuro sarà meno di massa e più di convinzione, una decisione libera senza il condizionamento di fattori esterni. Non più un’adesione scontata e dovuta al cristianesimo. E’ la condivisibilissima tesi dell’autore, sacerdote della diocesi di Vicenza.

