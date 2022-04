Le ultime vittorie pro-life e pro-family (gennaio – marzo 2022)

Aggiornamento trimestrale sui successi legislativi nel mondo a proposito di tematiche etiche e bioetiche. Da gennaio a marzo 2022 .

La nostra rubrica trimestrale con le principali novità legislative su ciò che definiamo i falsi miti del progresso.

Molte di queste novità vengono puntualmente segnalate sulla nostre nostre pagine Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.

Nuove leggi pro life e pro family nel mondo.

Finlandia

Nel marzo 2022 il tribunale distrettuale di Helsinki ha respinto all’unanimità le accuse di incitamento all’odio presentate contro il membro del parlamento Paivi Rasanen e il vescovo luterano Juhana Pohjola, ree di aver difeso il matrimonio come unione tra un uomo e una donna, citando passi della Bibbia. «Il governo non dovrebbe interpretare i “concetti biblici”», hanno scritto i giudici, ritenendo che le dichiarazioni non costituissero discriminazione verso le persone Lgbt.

«Una vittoria in nome della libertà di espressione», ha dichiarato Paul Coleman, direttore esecutivo di ADF International, pool internazionale di avvocati che difende dalla limitazione di libertà di pensiero. Sam Brownback, già ambasciatore degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale, ha twittato: «E’ uno scandalo anche solo il fatto che questo caso sia stato perseguito».

Florida (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 il ddl falsamente soprannominato “Don’t Say Gay” è stato trasformato in legge dal governatore Ron DeSantis, garantendo così maggiori diritti ai genitori nell’istruzione dei figli e proibendo l’insegnamento di tematiche gender nelle scuole materne ed elementari. Considerando l’importanza e la notorietà internazionale del provvedimento, gli abbiamo dedicato un articolo apposito.

Torino (Italia)

Nel marzo 2022 dopo il pronunciamento della Corte d’Appello e del prefetto Raffaele Ruberto, il sindaco Stefano Lo Russo è stato costretto ad interrompere l’iscrizione all’anagrafe dei figli di coppie arcobaleno, iniziata con l’ex Chiara Appendino. L’unico genitore riconosciuto sarà quello biologico.

Texas (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 la Corte Suprema del Texas ha decretato la piena costituzionalità e legittimità della legge, varata nel settembre 2021, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo sei settimane dal concepimento basandosi sull’attività cardiaca del non nato.

Idaho (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 dopo il Texas, anche in Idaho è stata approvata (28 vs 6) una legge che vieta l’aborto quando è possibile rilevare il battito cardiaco dei bambini non ancora nati, generalmente attorno alle sei settimane dal concepimento. Si tratta del primo stato ad imitare la legge texana.

Inghilterra

Nel marzo 2022 la Camera dei Lord ha bocciato (179 vs 145) un emendamento che avrebbe costretto il governo a presentare una legge sul suicidio assistito entro un anno. Si tratta della 12esima volta che il Parlamento boccia l’eutanasia ed il suicidio assistito dal 1997. Al disegno di legge si sono opposti con successo moltissimi disabili, quattro di essi seduti anche in parlamento.

Sempre nel Regno Unito, l’unico centro di trattamento di bambini e adolescenti che si identificano come transgender, la controversa clinica Tavistock di Londra, è stata ritenuta «un’opzione non sicura o praticabile». La decisione è arrivata dopo un’inchiesta ufficiale del Servizio sanitario britannico (NHS). I trattamenti sono stati così interrotti.

California (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 gli attivisti della città di Visalia (California) hanno fermato con successo l’apertura di un nuovo centro Planned Parenthood. Si tratta della più grande catena di cliniche abortiste al mondo, nata dall’eugenista statunitense Margh. Una vittoria di Davide contro Golia, battaglia di successo combattuta da imprenditori e politici locali e attivisti. «Siamo stati costretti a rinunciare al nostro progetto a causa della forte obiezione da parte della comunità», ha ammesso Lauren Babb, vicepresidente per gli affari di governo di Planned Parenthood.

Parlamento europeo

Nel marzo 2022 è nato all’interno del parlamento UE il team “Vita e Famiglia”, fondato dal gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr).

Arizona (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 il governatore Doug Ducey ha trasformato in legge tre progetti importanti. Il primo vieta ai medici di eseguire l’interruzione di gravidanza dopo 15 settimane dal concepimento (salvo emergenze mediche alla madre), riducendo così la liberalizzazione precedente. Una seconda legge ha vietato la chirurgia “irreversibile” di riassegnazione del sesso verso i minori affetti da disforia di genere, mentre un terzo disegno di legge proibisce ai trans di competere nelle squadre femminili delle scuole pubbliche e private, dai college alle università.

Ungheria

Nel marzo 2022 il parlamento ungherese ha eletto (137 voti vs 51) per la prima volta una donna come presidente della Repubblica. Si tratta della giovane Katalin Novák, 44 anni, resterà in carica per un periodo di cinque anni. Novak è nota per aver più volte protetto la famiglia, i bambini non nati e le donne.

Iowa (Stati Uniti).

Nel marzo 2022 l’Iowa è diventato l’11° stato americano a proteggere lo sport femminile impedendo ai trans di gareggiare nelle competizioni femminili. Il governatore Kim Reynolds ha infatti trasformato in legge il bill 2416 dopo l’approvazione di Camera e Senato.

Kosovo

Nel marzo 2022 il parlamento ha respinto in maggioranza (92 vs 28) le unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Nonostante la pressione dell’Unione Europea, i parlamentari hanno rifiutato l’ingerenza dei burocrati di Bruxelles, continuando a riconoscere soltanto il matrimonio naturale.

Oklahoma (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 il governatore Kevin Stitt ha firmato un disegno di legge che impedisce ai transgender di competere in squadre sportive femminili, unendosi così ad altri stati con leggi simili. Il governatore è stato affiancato e supportato da una dozzina di giovani atlete mentre firmava il provvedimento Save Women’s Sports Act.

West Virginia (Stati Uniti)

Nel marzo 2022 il governatore Jim Justice ha trasformato in legge un provvedimento che vieta l’aborto sui bambini con sindrome di Down. L’Unborn Child with Down Syndrome Protection and Education Act era stato approvato da Camera e Senato e proteggerà la vita dei bambini non ancora nati a cui viene diagnosticata questa disabilità, imponendo ai medici di fornire materiale educativo e informazioni sui sistemi di supporto disponibili per le famiglie che crescono bambini con disabilità.

Lazio (Italia)

Nel marzo 2022 i consiglieri regionali hanno approvato un provvedimento a favore della maternità denominato “Pacco mamma” che garantisce alle donne gravide, con un reddito Isee non superiore ai 30mila euro, un voucher necessario all’acquisto dei prodotti necessari per il neonato, nonché percorsi individuali di accompagnamento, linee guida, ascolto e sostegno.

South Dakota (Stati Uniti)

Nel febbraio 2022 è diventato il 10° stato a vietare agli atleti trans di gareggiare negli sport femminili. La giovane governatrice Kristi Noem ha infatti firmato una legge che «riguarda “l’equità”», ha spiegato.

I legislatori hanno anche approvato maggiori restrizioni per l’accesso alla pillola abortiva, introdotte nel settembre 2021 da un ordine esecutivo di Kristi Noem.

Scozia

Nel febbraio 2022 la Corte di Scozia ha stabilito che la definizione legale di donna non può essere modificata per includere gli uomini che si identificano come donne. Il governo infatti intendeva inserire nel censimento della popolazione una definizione di donna che includesse anche le persone transgender auto dichiaratesi “femmine”, ma i giudici -sostenuti a gran voce dalle femministe di For Women Scotland– hanno sostenuto che i parlamentari non hanno il potere di ampliare la definizione di donna.

Irlanda

Nel febbraio 2022 un sondaggio tra i medici irlandesi ha scoperto che oltre l’88% di essi si rifiuta di praticare l’interruzione di gravidanza, avvalendosi dell’obiezione di coscienza. L’indagine, realizzata da Newstalk, a 4 anni dalla legalizzazione dell’aborto, ha anche scoperto che quasi la metà di tutti gli ospedali di maternità in Irlanda non praticano aborti.

Svezia

Nel febbraio 2022, dopo che il Karolinska Institutet, l’università medica svedese tra le più importanti al mondo, ha annunciato di aver bloccato la somministrazione dei bloccanti della pubertà ai minori affetti da disforia di genere (in seguito allo scandalo suscitato dal documentario Trans Train), tutta la Svezia ha deciso di fermarsi.

Non essendoci conclusioni definitive sull’effetto e sulla sicurezza dei trattamenti di detransizione, sulla base di prove scientifiche, ed essendoci invece evidenze di persone danneggiate in modo irreversibile, la conclusione generale del National Board of Health and Welfare è che i rischi del trattamento antipubertà e dell’ormone di conferma del sesso per i minori di 18 anni superano attualmente i possibili benefici. Tali trattamenti saranno quindi somministrati soltanto in casi eccezionali, sostituendoli con interventi psicosociali, trattamenti psichiatrici infantili e misure di prevenzione del suicidio quando necessario.

Sullo stesso tema è intervenuta anche l’Accademia nazionale di medicina francese, optando per «una grande prudenza medica» ed invitando «alla più grande riserva nel loro uso», soprattutto per i «numerosi effetti indesiderati, per non dire delle gravi complicazioni, che possono derivare da certe terapie disponibili».

Polonia

Nel gennaio 2022 è stata approvata (227 vs 214) la legge Czarnek che aumenta i controlli sui corsi e le attività scolastiche che potrebbero veicolare contenuti ideologici e diseducativi, come l’identità di genere e controversi corsi di educazione sessuale.

La redazione