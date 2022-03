Un terzo degli atei crede a fantasmi e astrologia

Ateismo e superstizione. Uno studio mostra importanti percentuali di atei ed agnostici che credono nella superstizione , tra fantasmi, reincarnazione, astrologia e poteri psichici. I paesi indagati sono Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Giappone, Danimarca e Cina.

Atei verso cosa, di preciso?

Verso Dio? E se poi, negato il Creatore, si venera e si ripone speranza di salvezza e attesa di significato ultimo per la propria vita negli idoli?

La Bibbia ha indicato questo nel vitello d’oro, che oggi potrebbe essere la moda, l’accumulo di beni, il progresso, l’estetica, la scienza, il marxismo, il denaro, la filosofia, la politica, l’ecologia ecc.. Surrogati del vero bene, quello che rende lieto il cuore.

«Quando il cielo si svuota di Dio, la terra si riempie di idoli», scrisse per l’appunto Karl Barth.

Che dire poi se, oltre agli idoli mondani, una discreta quota di atei e agnostici crede nella reincarnazione, nell’astrologia, nei poteri mistici, in forze soprannaturali, negli spiriti e nella vita ultraterrena?

Atei e paranormale: i risultati dello studio.

E’ quello che ha certificato uno studio realizzato da quattro atenei universitari ed intitolato Understanding Belief (qui un abstract).

I ricercatori hanno infatti indagato le convinzioni di un campione rappresentativo di atei e agnostici in sei Paesi al mondo.

La ricerca ha mostrato che negli Stati Uniti il 20% degli atei (ed il 16% degli agnostici) crede in demoni, angeli, fantasmi e spiriti soprannaturali, il 15% crede nella reincarnazione ed il 33% in un senso ultimo degli eventi, oltre a percentuali più basse di credenza nel nel Karma (12%), nell’astrologia (15%) e nei poteri mistici (12%).

Nel Regno Unito le percentuali non sono diverse, se il 18% dei non credenti (e 22% degli agnostici) crede in esseri soprannaturali, il 28% confida nei significati nascosti dell’Universo, il 20% negli eventi soprannaturali, il 12% nei poteri psichici.

In Danimarca, gli atei che credono nella vita dopo la morte sono il 20%, gli atei astrologi arrivano al 25%, stessa percentuale per la fede nei poteri mistici delle persone, mentre arrivano al 30% i non credenti convinti di indefinite forze di bene o di male. Il 15% crede nel Karma, il 25% nell’astrologia ed il 19% degli atei danesi (e d 16% degli agnostici) negli spiriti soprannaturali (fantasmi ecc.).

In Brasile, fantasmi e spiriti sono ritenuti reali dal 30% degli atei, i quali credono anche alla rincarnazione (28%), nell’astrologia (21%), nei poteri psichici (25%), negli eventi soprannaturali (30%), nelle forze di bene o di male (35%) e nel Karma (25%).

In Giappone, il 22% di chi nega Dio crede negli esseri soprannaturali (il 24% degli agnostici) ed il 20% in un significato nascosto degli eventi. Gli atei giapponesi si sono rivelati essere i più “atei” in generale, confidando molto meno dei loro “correligionari” statunitensi ed europei nella superstizione e nelle forze soprannaturali.

In Cina, il 25% degli atei è convinto della reincarnazione, il 35% dell’astrologia, il 20% dei poteri psichici, il 30% nelle forze del bene e del male, il 25% negli esseri soprannaturali ed il 22% nel Karma.

Senza Dio, spuntano gli idoli.

«Mentre “credenza” ed “incredulità” sono normalmente usati in relazione a Dio», hanno concluso gli autori dello studio, «ci sono molti altri esseri soprannaturali e fenomeni, logicamente, l’incredulità in Dio non comporta l’incredulità in queste altre cose».

La convinzione che ci siano «”forze sottostanti” del bene e del male, che “esiste una forza o spirito vitale” e che “gli eventi della vita più significativi accadono per una ragione” sono i più approvati tra i non credenti a livello globale». Seppur, va sottolineato, in percentuali inferiori rispetto alla popolazione generale.

Nel 2008, al contrario, il Washington Post titolava “Guarda chi è irrazionale ora“, riportando i dati di una ricerca che identificava i cristiani come le persone meno predisposte a credere a Bigfoot, UFO, case infestate, comunicazione con i morti ed astrologia.

Ateismo e sondaggi: attenzione all’inganno.

Lo studio è un’ennesima dimostrazione di quanto ha scritto Giuliano Guzzo nel suo ultimo libro, mettendo in guardia «da una lettura ingenua delle rilevazioni demoscopiche» pubblicate dai sociologi delle religioni.

«Chi ha esaminato seriamente la categoria», ha osservato il giovane sociologo a proposito dei “non religiosi”, «ha potuto rilevare come tutto sono fuorché scettici o irreligiosi» .

Basterebbe considerare avvenne nel cosiddetto “secolo ateo”, il Novecento, quando rinacquero spiritualismi, esoterismo e teosofia.

Albert Camus, accorgendosene, scrisse: «Per chi è solo, senza Dio né padrone, il peso dei giorni è terribile. Perciò, visto che Dio non è più di moda, bisogna scegliersi un padrone» .

La redazione