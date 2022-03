Cervello e computer? Gli errori del materialista Daniel Dennett

Nel suo ultimo libro, “Dai batteri a Bach. Come evolve la mente” (2018), il filosofo Daniel Dennett ricicla vecchie analogie tra cervello e computer (modello computazionale). Le stesse contraddizioni sull’illusione della coscienza . Ecco perché sbaglia.

Un “cerchio quadrato”. E’ questo che dovremmo pensare ascoltando le affermazioni materialiste di chi dice di aver spiegato la mente umana.

Lo scrisse il filosofo Peter Geach, sottolineando che l’unica domanda meritevole sarebbe: “Quanto è stato nascosto l’errore?”.

Ecco, nel caso di Daniel Dennett , non molto bene.

Dennett è un famoso filosofo e scienziato cognitivo, docente alla Tufts University ed uno degli ultimi residui dei cosiddetti nuovi-atei, il gruppo di accademici che fino ad alcuni anni fa abusò di alcune interpretazioni filosofiche sulla scienza per screditare la fede religiosa come patologia mentale.

Nel suo ultimo libro, From Bacteria to Bach and Back (in italiano Dai batteri a Bach. Come evolve la mente, 2018), il filosofo ripropone le stesse identiche tesi di cinquant’anni fa, dimostrando una tenacia e una coerenza incredibile.

E’ il solito abbraccio letale al più bieco ed anacronistico materialismo, per il quale non può esserci alcun aspetto della natura non riducibile a cieche forze fisiche.

«Per lui», ha osservato il filosofo e teologo progressista David Bentley Hart, «il quadro meccanicistico è assoluto, convertibile con la verità in quanto tale, e qualsiasi cosa sembri sfuggire alla sua logica non può mai essere più che una mostruosità dell’immaginazione».

I libri di Dennett e la falsa analogia cervello-computer.

Nel suo ultimo libro, il filosofo e cognitivista americano rimane ancorato al modello computazionale che vuole un’analogia tra cervello e computer, dove la mente è semplicemente una sorta di “interfaccia” tra il computer e il suo “utente”.

Una ingenuità sostenerlo ancora oggi, quando è chiaro ormai che il cervello non vive solo di funzioni, di ragionamenti e di processi logici, come avviene per un computer convenzionale, ma le sue operazioni contemplano anche innumerevoli approssimazioni, un’infinità di valutazioni arrischiate, e si alimenta di un gran numero di convinzioni scarsamente controllabili.

Anche per questo, commenta Bentley Hart, «Dennett fallisce in modo spettacolare».

«I computer sono prodotti di progettisti umani», ha commentato invece il filosofo Edward Feser, docente al Pasadena City College, «quindi non ha senso cercare di spiegare la mente in termini di computer poiché l’esistenza di un computer stesso presuppone l’esistenza di una mente che progetta».

Eppure, per il cognitivista materialista l’immagine scientifica è l’unica che corrisponda alla realtà, mentre l‘immagine manifesta (cioè come la realtà appare direttamente ai nostri sensi), al contrario, sarebbe una raccolta di illusioni utili, modellate dall’evoluzione per farci interagire con i nostri ambienti.

Basterebbe prendere sul serio Dennett e chiedergli: perché presumere che l’immagine scientifica sia vera mentre l’immagine manifesta (cioè il mondo come esiste nella mente cosciente) un’illusione quando, dopo tutto, l’immagine scientifica è una supposizione della ragione, dipendente dalle decisioni sui metodi di indagine, mentre l’immagine manifesta si presenta direttamente a noi come una realtà indubitabile, ineluttabile ed eminentemente coerente in ogni singolo momento della nostra vita?

La coscienza? Un’illusione. Ma Dennett si contraddice.

Secondo il cognitivista americano anche la coscienza, ovviamente, sarebbe solo solo un’altra “illusione dell’utente”: solito ritornello, quel che non si può materialisticamente spiegare, non esiste, è pura illusione.

Ma Dennett non riesce a tenere a bada le contraddizioni che crea.

La scienza naturale, in nome della quale il cognitivista espone le sue varie teorie, si basa in definitiva sull’evidenza empirica fornita dall’esperienza cosciente. Però, se l’esperienza cosciente è una “illusione dell’utente”, ne consegue che anche le basi della scienza empirica sono illusorie. Ciò priverebbe il cognitivista del suo dispositivo retorico preferito.

Il tentativo di ridurre i fenomeni dell’esistenza mentale ad una storia puramente fisica è stato provato molte volte e finora ha sempre fallito. Non si spiega perciò la fatica di Dennett nel perseverare per questa strada, se non per il fatto che l’accantonamento del neodarwinismo meccanicista potrebbe lontanamente portare ad una disattenta vigilanza contro ogni intrusione da parte di “cause superiori”.

Ogni volta che Dennett trova alcuni aspetti della mente che il materialismo non può spiegare, infatti, come l’idea di uno scopo, il sé, il libero arbitrio, il significato, l’esperienza soggettiva cosciente, è costretto a concludere che si tratta di una irreale illusione.

Non gli è mai venuto il dubbio che sia il materialismo ad essere falso?

«Per lui ciò che è reale è solo ciò che il materialismo può spiegare», ha osservato il filosofo Feser. «Il materialismo è vero perché può spiegare tutto ciò che c’è da spiegare sulla mente; e ciò che non può spiegare non deve essere reale, perché il materialismo è vero. Bene, il suo ultimo libro è la dimostrazione che Dennett può rimanere su questa giostra per centinaia di pagine senza avvertire le vertigini».

Consapevole della non accettazione delle sue tesi, nel suo libro Dennett replica ai suoi critici accusandoli di essere dominati da “paura”, “illusioni” ed “amore al mistero”. Afferma che essi trovano semplicemente le sue opinioni come “inquietanti“.

«Effettivamente ha ragione», ha concluso il filosofo statunitense. «Una raffica costante di falsi artifici, di non sequitur, di straw man argument, di attacchi ad hominem e di altre fallacie manifeste può davvero essere inquietante, specialmente se provengono da un filosofo professionista».

La redazione