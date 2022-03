La terra non è piatta! Furono i gesuiti a convincere i cinesi

Il gesuita Matteo Ricci fu il primo a parlare della sfericità della terra in Cina , nel XVI secolo. Gli stessi gesuiti divennero responsabili dell’Ufficio astronomico dell’imperatore cinese. Lo racconta la storia cinese Qiong Zhang.

I cristiani non hanno mai creduto alla Terra piatta e, anzi, sono stati i missionari europei a convincere gli abitanti della Cina della sfericità della terra.

Lo ha ricostruito egregiamente la studiosa cinese Qiong Zhang, docente di Storia alla Wake Forest University e autrice di una ricerca classificatasi tra i “migliori studi dell’anno” da parte dell’Academic Excellence Award 2015.

Una breve presentazione del lavoro di Zhang è stata esposta dallo storico statunitense James Hannam, autore di un best-seller sull’origine cristiana e medievale della scienza moderna.

In Europa si sapeva dal IV secolo a.C. che la terra è tonda.

Già nel Fedone di Platone vi è un riferimento mentre Aristotele in De caelo presenta il primo studio delle prove. L’idea non fu subito accettata, gli epicurei ad esempio la rifiutarono al contrario degli stoici.

Con il passare dei secoli e l’avvento del cristianesimo, divenne noto a tutti che la Terra era rotonda. Gli scritti filosofici del monaco Beda il Venerabile (672-735 d.C.) eliminano ogni dubbio quando espongono con cura l’evidenza empirica della forma della terra.

Nel Medioevo tutti ne erano a conoscenza.

Per i cinesi la terra era piatta e il cielo un ombrello.

Al contrario, in Cina consideravano il cielo tondo ma la terra piatta. Lo si evince da un trattato governativo durante la distastia Han (202 a.c. – 220 d.C.): «La Via del Cielo è chiamata la Rotonda, la Via della Terra è chiamata la Piazza» .

Per molti secoli, ha spiegato Hannam, i cinesi rimasero convinti che il microcosmo del corpo umano somigliasse al macrocosmo dell’universo, dove la rotondità della testa fosse la forma del cielo e la squadratura dei piedi quella della terra. Un poeta del IV secolo a.C., Song Yu, usò un’altra analogia: «La terra quadrata è il mio carro ed il cielo rotondo il mio baldacchino».

Questa immagine restò la base dell’antica astronomia cinese, il cielo come un ombrello rotante al di sopra della terra quadrata. Anche per questo, ha spiegato Hannam, «non dovremmo stupirci se questa immagine del mondo abbia impedito ai cinesi di sviluppare un’astronomia sofisticata e accurata». Consigliamo a questo proposito il nostro dossier sull’origine della scienza nel Medioevo cristiano.

L’arrivo dei gesuiti, di Matteo Ricci e della terra tonda.

Nel XVI secolo, i commercianti portoghesi entrarono in Cina e, con essi anche alcuni missionari gesuiti con l’ambizione di proporre ai cinesi l’annuncio evangelico. Utilizzarono la scienza e la tecnologia occidentale per rendersi utili alle autorità imperiali, ottenendo in cambio il permesso di evangelizzare. Fu un accordo ideato dal sacerdote italiano Matteo Ricci (1562-1610), che arrivò in Cina nel 1582.

Rispettando il credo cinese e mostrandosi realmente utili al popolo, i gesuiti riuscirono a mantenere una presenza costante per gran parte dei successivi 150 anni. Oltre al vangelo, i gesuiti insegnarono l’astronomia e la geografia europee e, allo stesso tempo, appresero moltissimo della cultura cinese (fu grazie a Matteo Ricci che conosciamo il pensiero antico cinese).

Come spiega lo storico americano Hannam, una delle prime iniziative di Ricci fu proprio produrre una mappa del mondo da rendere pubblica in Cina, combinandola con quelle locali. Rispettando la diplomazia, posizionò le Americhe a destra e l’Europa a sinistra lasciando alla Cina il posto centrale. Riempì quindi le parti ancora inesplorate con elementi di fantasia cinese, mentre la metà inferiore dell’emisfero australe era occupato da un continente enorme e inesistente, la terra australis, che gli europei ritenevano fosse ancora in attesa di scoperta.

Nel 1602 padre Ricci chiamò questa mappa la Carta geografica completa di tutti i regni del mondo, che divenne il più antico mappamondo cinese nello stile delle mappe europee.

Nell’introduzione generale della mappa, il gesuita affrontò anche la forma del globo:

«La terra ed il mare sono entrambi sferici. Insieme formano un unico globo situato al centro delle sfere celesti, come il tuorlo di un uovo è circondato dall’albume. Coloro che dicevano che la terra è quadrata si riferivano alla natura fissa ed immobile della terra, non alla sua forma fisica» .

Questo è un esempio dell’intelligenza e della delicatezza dei gesuiti nel valorizzare la cultura locale. La stessa analogia dell’uovo e del tuorlo, ha spiegato James Hannam, derivava dallo studioso cinese Zhang Heng (78-139 d.C.), secondo il quale l’universo era sferico e riempito per metà d’acqua, su cui galleggiava una terra piatta come una zattera.

La reazione cinese alla terra tonda dei gesuiti.

I gesuiti non fecero molti progressi per convertire i mandarini al cristianesimo, solamente due imperatori (Xu Guangqi e Li Zhizao) li presero sul serio grazie all’influenza di padre Ricci. Ma, in seguito alla sua morte nel 1610, i gesuiti persero influenza e vennero espulsi nel 1616. Chi rimase fu costretto a nascondersi per diversi anni. I due imperatori cattolici, Xu Guangqi e Li Zhizao, riuscirono tuttavia a riabilitarli, affidando loro la riforma del calendario.

Nel 1645 il gesuita Adam Schall von Bell presentò il nuovo calendario e venne nominato dall’imperatore Qing a capo dell’Ufficio Astronomico, posizione che verrà ricoperta quasi esclusivamente da un gesuita fino al 1775.

Non tutti i mandarini furono favorevoli alle idee astronomiche dei gesuiti, Yang Guangxian (1597-1669) sfidò infatti la forma sferica della terra sostenendone l’assurdità, in quanto i mari si sarebbero altrimenti svuotati. Inoltre, «se davvero ci sono paesi sul bordo curvo e sul fondo del globo, allora questi luoghi sono sicuramente immersi nell’acqua. Gli occidentali devono sicuramente convivere con tartarughe e pesci» .

Seguirono periodi in cui predominò prima un’idea e poi l’altra, i gesuiti furono prima licenziati e poi riassunti e «la forma della terra continuò ad essere oggetto di dibattito tra gli studiosi cinesi per tutto il XVII ed il XVIII secolo». Infine venne accolta.

L’accettazione dell’astronomia occidentale, tuttavia, non soddisfò affatto i gesuiti, la cui priorità fu sempre quella di portare l’annuncio cristiano nell’Impero cinese. In questo fallirono, venendo spesso martirizzati. La dottrina cattolica risultò sempre ostica al confucianesimo e fu derisa da molti mandarini.

«Alla fine», ha concluso lo storico americano, «la terra sferica riuscì a scombussolare l’élite cinese facendo ben poco per convincerla della verità del cristianesimo. L’abilità scientifica non può sostituire l’evangelizzazione».

La redazione