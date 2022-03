Un giovane sociologo sfata gli stereotipi anticattolici

La nostra recensione di “Grazie a Dio” (Lindau 2022), di Giuliano Guzzo . Un prezioso e ben documentato manuale per difendere la verità da leggende e miti, contribuendo a trasformare la fede da “liquida” a “forte”. Da leggere e consultare costantemente.

Prima di iniziare a leggere un saggio siamo abituati a recarci alla fine per verificarne la bibliografia. E’ il primo criterio di credibilità.

Ebbene, Grazie a Dio (Lindau 2022) vanta ben 83 pagine di citazioni (di alto livello). Test superato.

L’autore è Giuliano Guzzo, 38 anni, sociologo formatosi tra i banchi della laicissima facoltà dell’Università di Trento e per molto tempo collaboratore anche del nostro sito web.

E’ il suo primo lavoro “importante” in ambito sociologico e lo stile ricalca indubbiamente quello del grande maestro (non cattolico) Rodney Stark, eminente sociologo delle religioni della Baylor University (non a caso pubblicato dalla stessa casa editrice che ha tradotto i best-seller di Stark in italiano).

Il pregiudizio antireligioso delle scienze sociali.

L’esigenza di un libro del genere è dichiarata dallo stesso Guzzo quando osserva che esiste «una notevole, quasi unilaterale politicizzazione delle scienze sociali» e «fra gli stessi sociologi della religione, il pregiudizio antireligioso abbonda».

E’ pur vero che «da tempo, più sociologi hanno iniziato ad assumere un atteggiamento meno ostile verso la fede», seppur i loro lavori «sono poco conosciuti fuori della cerchia accademica».

L’obbiettivo è chiaro, cioè portare anche in Italia «un’indagine che andasse, pur sospinta da solide evidenze, a contraddire molti stereotipi sulla religione sposati da mostri sacri della sociologia, un testo che spesso e volentieri mette sotto esame il cristianesimo e gli effetti che comporta la fede in esso».

Nel dipanarsi dei capitoli vengono così sfatate menzogne e leggende nere che gravano proprio sulla Chiesa cattolica, oltre che sulla religione in generale.

La secolarizzazione, una tesi da abbandonare?

Si inizia con il tema della secolarizzazione, evidente in Europa (oltre a Canada e Australia) anche se decisamente modesta rispetto agli annunci della morte del cristianesimo promossi dai grandi media negli anni ’60 (anzi, il credo religioso continua ancora ad essere protagonista in molti casi).

Diventa però una tesi falsa se si allarga lo sguardo al mondo in generale che appare all’«opposto di com’era stato immaginato decenni fa: più religioso che mai», ed anche «i cattolici danno prova di una buona tenuta». Dati, statistiche e numeri aggiornati non mancano nel libro.

D’altra parte, scrive il sociologo citando l’Università di Yale, «il dibattito sulla secolarizzazione è stato condizionato da quanti “desiderano che la religione scompaia definitivamente”». Senza contare che gran parte dei “non religiosi” (nones) di cui si occupano gli studi non sono affatto atei, ma vanno considerati «a metà tra il sacro e il secolare. Per lo più, sono giovani che ne hanno sentite troppe sulle grandi religioni per dichiararsene legati. Di certo non si tratta di non credenti; anche perché, esaminando modelli generazionali si è visto che molti sono poi tornati a frequentare la chiesa».

Una sottocategoria del tema della secolarizzazione è il presunto legame tra essa e l’avanzare del progresso. Anche in questo caso Guzzo dimostra egregiamente che, al contrario, «non sussiste alcun legame tra il progresso di una nazione o di una comunità, economico o scientifico che sia, e il suo laicizzarsi. Oltre al fatto che i dati testimoniano importanti conversioni alla fede da parte di scettici ed atei, risulta falso che il cristianesimo sarà superato dall’islam. Anche nel 2015, infatti, resterà la religione più diffusa al mondo.

Cristianesimo, civiltà e scienza.

Mentre nel terzo capitolo il sociologo esplora tutte le ragioni per cui «il cristianesimo è stato così determinante nella nascita e nello sviluppo della civiltà occidentale, la più evoluta sotto il profilo tecnologico e non solo», il quarto è dedicato a spiegare perché «il conflitto tra la scienza e la religione, in particolare cristiana, sia senz’altro buono per certa pubblicistica ma non rispondente alla realtà storica».

Trovano quindi spazio tutte le conquiste scientifiche nate in ambito cristiano, i cui principali protagonisti confessarono tutti grande devozione, così come viene trattato storicamente il conflitto tra la Chiesa e Galileo e l’accoglienza della teoria di Darwin, fino al riavvicinamento di scienza e fede nell’età moderna e contemporanea dopo un lungo periodo di scientismo ideologico. Non manca l’abbattimento del mito weberiano secondo il quale l’economia moderna sarebbe nata in seguito alla Riforma.

Molto interessante il capitolo dedicato alle guerre di religione, nel quale sempre appoggiandosi a celebri studiosi, si conclude che «meno del 7% delle guerre» nella storia dell’umanità «sono classificabili come “di religione”; percentuale che, se si escludono i conflitti intrapresi dal mondo islamico, scende ad appena il 3%».

La frequenza religiosa e la salute della famiglia.

Dopo essersi occupato dei principali motivi per cui molti giovani abbandonano e rimangono distanti dalla Chiesa, consultando le principali ricerche sociologiche (in Italia ottime le indagini di Franco Garelli, per il quale «la “narrazione” della secolarizzazione risulterebbe più cupa del fenomeno stesso») si evince tuttavia che solo il 3,5% dei ragazzi sarebbe pienamente “non credente”.

Giuliano Guzzo passa quindi ad analizzare la salute della famiglia e del matrimonio, valutandone gli aspetti maggiormente benefici per tutta la società. Lo stesso benessere psico-fisico ed alti tassi di felicità emergono anche in coloro che frequentano maggiormente i servizi liturgici.

In conclusione, Grazie a Dio è un prezioso manuale, ricco di informazioni e corrette interpretazioni su moltissime tematiche trattate costantemente anche dal nostro sito web. Può senz’altro contribuire a trasformare la “fede liquida” in una “fede forte”, esortando ad «abbandonare ogni sudditanza culturale» verso «l’agenda politica secolare progressista».

Così, conclude Guzzo, si può incoraggiare «in primo luogo il clero, e i credenti, rispetto al fatto che non hanno nulla da temere in un Occidente di cui sono la componente altruista, empatica, progredita, fiduciosa e vitale».

La redazione