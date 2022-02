Fabiola Gianotti: «Studio le leggi fisiche, credo in Dio»

Una nuova intervista a Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di Ginevra. Durante il programma radio di Giovanni Minoli, l’eminente scienziata ha ribadito la sua fede in Dio , indicando che essa trova corrispondenza nell’ordine e nell’eleganza delle leggi fisiche.

Per gli appassionati di scienza, vale la pena ascoltarla integralmente l’intervista di Giovanni Minoli a Fabiola Gianotti .

Parliamo della direttrice del Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle e si tratta probabilmente della scienziata più importante e nota al mondo.

Fu lei ad annunciare nel 2012 la prima osservazione di una particella compatibile con il bosone di Higgs, detto anche comunemente la “particella di Dio”. Nel 2013 le è stato assegnato il prestigioso Premio Enrico Fermi dalla Società italiana di fisica.

La particella di Dio è un nome “commerciale”, inventato da una casa editrice nel 1993. Certamente è singolare che Fabiola Gianotti sia legata alla particella che porta questo nome, proprio lei che può essere indicata al momento come l’esempio più rilevante della conciliabilità tra scienza e fede.

La nuova intervista: «Una Mente dietro le leggi fisiche».

L’8 marzo 2021, intervistata al programma radio Il mix delle cinque, condotto da Giovanni Minoli, Fabiola Gianotti ha parlato del rapporto tra scienza e fede.

Alla domanda se la ricerca scientifica l’abbia avvicinata o allontanata dall’idea dell’esistenza di Dio, la scienziata ha giustamente risposto: «Penso che la scienza e la religione siano due domini separati, non si contraddicono. La scienza non potrà mai dimostrare l’esistenza o no di Dio. E’ una situazione di parallelismo, di approcci diversi».

Ma dal suo punto di vista personale? Ecco la risposta di Fabiola Gianotti:

«Quello che io vedo nella natura, il suo ordine, la sua semplicità, la sua eleganza mi avvicina all’idea di una Mente intelligente e ordinatrice. Perché la natura è bellissima e anche le leggi fondamentali della fisica sono estremamente ed esteticamente belle, semplici, essenziali e si motivano quasi da se. Si, io credo in Dio».

Qui sotto il video con le sue parole (pubblicato anche sul nostro canale YouTube).

Dal 2020 nell’Accademia delle Scienze in Vaticano.

La “signora della scienza” non ha mai fatto mistero della sua fede. Ne aveva già parlato il 6 gennaio 2015 durante la trasmissione televisiva 8 e mezzo, il video è disponibile sul nostro canale Youtube.

Il 29 settembre 2020 Fabiola Gianotti è entrata a far parte come membro ordinario della Pontificia accademia delle Scienze.

Abbiamo aggiunto il suo nome e le sue parole al nostro elenco di citazioni su Dio dei più importanti scienziati credenti della storia.

La redazione