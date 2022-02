I migliori libri del 2021: la nostra classifica

I migliori libri del 2021 , i nostri consigli per la lettura. Un elenco delle migliori e principali pubblicazioni dell’anno appena trascorso, accompagnate da una breve recensione.

Non potevamo non ricominciare le pubblicazioni con la nostra rubrica sulle migliori novità editoriali uscite durante l’anno.

Molti di questi libri andranno ad integrare la nostra biblioteca virtuale. La cultura alimenta la fede, leggere fa bene alla ragione!

Qui sotto elenchiamo i migliori libri pubblicati nel 2021.

Gennaio 2021

Pio XII e gli ebrei di Johan Ickx (Rizzoli 2021)

L’autore è direttore dell’Archivio storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede e affidandosi alle sole testimonianze documentali autentiche espone una versione aggiornata del comportamento di Pio XII durante la guerra e rispondendo, carte alla mano, alle accuse sul suo presunto “silenzio”.

Febbraio 2021

Francesco. La chiesa tra ideologia e teocon e «ospedale da campo» di Massimo Borghesi (Jaca Book 2021)

Da profondo conoscitore delle divisioni interne alla Chiesa esplose con il pontificato del papa argentino, l’autore, ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Perugia, tratteggia e commenta il punto di vista di due “schieramenti”, da un lato i neoconservatori tradizionalisti e dall’altro i progressisti cattolici spesso in alleanza con laici e anticlericali, divisi in una gara di falsificazione del pensiero bergogliano.

Marzo 2021

Archeologia biblica. Una breve introduzione di Eric H. Cline (Queriniana 2021)

Una panoramica completa ed attendibile sull’archeologia biblica e sulle più recenti scoperte. L’autore, docente di Storia antica e Archeologia presso la George Washington University, prende anche in esame i probabili falsi come l’Ossario di Giacomo e la Tavoletta di Ioas.

Aprile 2021

Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore di Davide Banzato (Piemme 2021)

Don Davide è uno dei sacerdoti più noti e amati in Italia, merito delle sue profonde riflessioni e della genuinità della sua umanità che traspare anche nelle varie trasmissioni televisive in cui è invitato. Nel libro racconta la sua storia, il suo percorso di fede da credente a sacerdote fino all’approdo nella comunità di Nuovi Orizzonti, dove da anni vive a fianco di ragazzi “problematici” (con l’aiuto del cantante Nek, di Chiara Almirante e dei tanti gioiosi volontari che condivido questa esperienza).

Attraverso la compagnia dei credenti di Luigi Giussani (Rizzoli 2021)

Quello giussaniano è senza dubbio uno dei metodi moderni più convincenti e razionalmente stimolanti a vivere integralmente la fede. Il teologo mostra come la fede possa nascere (e mantenersi) soltanto da un incontro umano eccezionale, attraverso volti di amici e conoscenti che sono autentici testimoni di Cristo. E’ il metodo scelto da Gesù stesso presentandosi agli apostoli come presenza talmente potente e risolutiva per il senso delle loro vite che accettarono il martirio pur di non negare quanto avevano incontrato.

Maggio 2021

Rahner e Küng: Il trabocchetto di Hegel di Giovanni Cavalcoli (Chorabooks 2021)

Padre Cavalcoli analizza con acume il pensiero del compianto teologo svizzero Hans Kung, sottolineandone però i grossi limiti che lo hanno portato a posizioni difformi dall’interpretazione ufficiale del Concilio Vaticano II data dalla Chiesa e dal Catechismo.

Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo di Marco Bardazzi (Bur 2021)

Una moderna testimonianza di autentica fede, quella di Enzo Piccinini, che val la pena conoscere. Nel 2021 è stato proclamato “servo di Dio” ed è stato avviato il processo di canonizzazione.

Il grido di Giobbe di Massimo Recalcati (Einaudi 2021)

Recalcati è uno degli intellettuali (laici) più interessanti nel panorama italiano. Nel volume analizza e commenta con intensità la sofferenza del Giobbe biblico e il suo grido verso Dio. In esso vede l’eredità più profonda del pensiero psicoanalitico moderno.

Contro le bugie sulla storia del cattolicesimo. Crociate. Inquisizione. Caso Galilei. Conquistadores di Christian Peluffo (EBS Print 2021)

Un agile volume, ben catalogato e corredato da oltre 400 note bibliografiche. Il testo (originariamente pubblicato nel 2017) riporta le considerazioni di numerosi ed eminenti storici di varia e persino opposta estrazione culturale con lo scopo di ribaltare le classiche e ripetute leggende anticattoliche.

Morale e religione. Per una visione teistica di Andrea Aguti (Morcelliana 2021)

Può esistere e autogiustificarsi un'”etica senza Dio” o una spiegazione naturalistica della morale? L’autore, docente di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Urbino, risponde in maniera dettagliata a queste domande mostrando che un’etica su basi religiose è in grado di offrire una giustificazione e una motivazione della morale che è più convincente di una secolare e di rappresentare, all’interno del pluralismo etico contemporaneo, una chiara alternativa al relativismo e al nichilismo morale.

Diario di prigionia: Vol. 1 di George Pell (Cantagalli 2021)

Il 7 aprile 2020, l’Alta Corte d’Australia si è espressa con decisione unanime per annullare un verdetto di colpevolezza ed emetterne uno di completa assoluzione nel caso Pell, il cardinale accusato di abusi sessuali. Durante tutto il suo calvario, il Cardinale è stato un modello di pazienza e di vita sacerdotale, come testimonia questo suo diario.

L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo di Andrea Del Col (Mondadori 2021)

Uno dei principali studiosi italiani dell’Inquisizione romana, l’autore ricostruisce (in 900 pagine) in un’opera finalmente integrale (la prima versione è del 2006) la storia del Sant’Ufficio romano seguendo i più recenti orientamenti storiografici e acquisizioni documentarie.

Resistenza senz’armi. Rosario Angelo Livatino, un magistrato per i nostri tempi di Vincenzo Bertolone (Paoline 2021)

L’autore è il postulatore dell’Inchiesta suppletiva per la beatificazione del giudice Livatino, note per il forte senso di giustizia, la sua fede, la sua abnegazione e il grande senso dello Stato. Un modello a cui ispirarsi, non solo per chi lavora nell’ambito giuridico (presentazione di papa Francesco).

Sullo stesso tema consigliamo anche: Un giudice come Dio comanda di Alfredo Mantovano (Il Timone 2021).

«Uccidete me, non la gente». La suora coraggio del Myanmar racconta la sua storia di Ann Rose Nu Thawng (EMI 2021)

L’incredibile vicenda avvenuta in Myanmar durante il colpo di stato del 2021: il 28 febbraio una piccola religiosa affronta in ginocchio un plotone di soldati pronti a sparare sui manifestanti scesi in piazza per invocare la democrazia e la libertà. Un’immagine che ha fatto immediatamente il giro del mondo, commuovendo migliaia di persone. Nel libro la suora racconta di sé.

L’antropologia cristiana di fronte alla scienza di Amador-Pedro Barrajón (IF Press 2021)

Un confronto tra l’antropologia teologica cristiana ed i risultati della scienza in alcuni campi del sapere, come la relazione tra mente e cervello, le scienze cognitive, lo statuto dell’embrione umano, la teoria scientifica dell’evoluzione, la morte e l’immortalità. Il tutto inquadrato in una dimensione armonica tra ragione e fede. L’autore è professore ordinario di Teologia dogmatica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Giugno 2021

C’è speranza? Il fascino della scoperta di Julian Carron (Editrice Nuovo Mondo 2021)

Il teologo spagnolo espone ed articola l’affascinante percorso dell’uomo dal nichilismo, alla nascita della fede (e di conseguenza della speranza) tramite un diverso modo di utilizzo della ragione in rapporto con la realtà quotidiana. Un metodo affascinante in grado di affrontare a testa alta la secolarizzazione.

Luglio 2021

Se Cristo è risorto ed è vivo cambia tutto di Giacomo Biffi (Itaca 2021)

Una esposizione succinta, ordinata, chiara, delle fede cattolica e una mirabile sintesi del pensiero dell’eminente cardinale sui temi decisivi che riguardano la persona, la Chiesa, la società e lo Stato.

Agosto 2021

Tra l’assurdo e la speranza. Siamo tutti fideisti? di Dario Antiseri (Scholè 2021)

L’eminente filosofo italiano ripercorre il pensiero dei grandi filosofi della storia e le loro riflessioni/domande/risposte sul senso della vita, mostrando come ogni uomo in fin dei conti è chiamato (o sarà chiamato, prima o poi) a scegliere tra l’assurdo e la speranza.

L’abolizione della donna. Come il femminismo radicale tradisce le donne di Fiorella Nash (D’Ettoris 2021)

Femminista “pro-life”. Così si definisce l’autrice, argomentando la tesi che più si ha a cuore la parità fra i due sessi e più ci si dovrebbe impegnare per la tutela pubblica di ogni vita, pungolando chi è sempre in piazza per difendere i “diritti civili”.

Settembre 2021

Indagine sul cristianesimo. Come si è costruito il meglio della civiltà di Francesco Agnoli (La Fontana di Siloe 2021)

Il noto scrittore pubblica un altro dei suoi preziosi saggi storici sul cristianesimo, sottolineando le incredibili ripercussioni che ha avuto sulla storia del mondo. Come sempre, nel farlo, si appoggia e cita innumerevoli storici di primo piano di qualunque orientamento religioso. Un volume importante per conoscere la storia della Chiesa e avere risposte documentate in occasione di confronti con interlocutori preparati.

L’ esistenza di Dio. Un argomento tomistico di Adriano Virgili (Phronesis 2021)

L’autore espone con linguaggio comprensibile a tutti la prova dell’esistenza di un ente primo e assoluto, secondo una conoscenza razionale di Dio, così come fornita da Tommaso d’Aquino. Inoltre, risponde alle obiezioni filosofiche che sono nate nel corso della storia a questo argomento.

Ottobre 2021

La luce e le tenebre. Riflessioni fra storia, ideologie e apologetica , di Vittorio Messori (Sugarco 2021)

Il più noto scrittore cattolico italiano torna in libreria con un testo riflessivo e profondo, com’è nel suo stile. Se nel mondo vi sono abbastanza ombre per chi non vuol credere, non manca abbastanza luce per chi vuole credere, così Messori offre le sue riflessioni su diverse tematiche “per rintracciare i passi felpati ma non assenti del Signore della storia”.

Dello stesso autore consigliamo anche due ripubblicazioni: Dicono che è risorto. Un’indagine sul sepolcro vuoto di Gesù (Ares 2021) e Scommessa sulla morte. La proposta cristiana: illusione o speranza? (Ares 2021).

Veramente? Tutte le domande pertinenti e impertinenti su Dio e sulla fede di Jean-Michel Maldamé, Christophe Raimbault e Nathalie Sarthou-Lajus (Mimep-Docete 2021)

Un agile manuale, scritto nello stile domenicano, fatto di domande e risposte sulle principali verità della fede cattolica. Adatto per sapere rispondere in modo sintetico ma corretto a bambini e adolescenti, ma anche per facilitare la comprensione della conoscenza della fede cattolica ormai non più scontata neppure per gli adulti.

Sullo stesso stile consigliamo anche: Oh, Prof! – Domande su Dio e dintorni, tra i banchi di scuola di Alessandro De Luca (Tau 2021).

Politica e religione. Saggio filosofico sulla secolarizzazione nella modernità di Rocco Pezzimenti (Rubbettino 2021)

Il processo di secolarizzazione è sempre presente nel corso della storia. Lo mostra bene l’autore, docente di Filosofia politica alla Lumsa, dov’è stato direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue Moderne. Un’analisi dei rapporti tra pensiero politico e religione così come è sorto dalla modernità – in modo particolare a partire dalle Riforme – cercando di evidenziare le strade, spesso tortuose, che hanno prodotto il processo di secolarizzazione.

Ritorna il re. La libertà del vero e la dittatura del politically correct di Maurizio Botta (ESD 2021)

Rendere ragione della speranza che è in noi. E’ questo il filo rosso che accomuna i vari argomenti che padre Maurizio, un giovane e profondo sacerdote romano, affronta nel testo (dal relativismo sociale, al buonismo mediatico, dalla radicalità del cristianesimo alla pretesa di Gesù di essere quel che disse di essere).

Vorrei parlarti di Dio. Una proposta per chi è in ricerca di Bruno Forte (Queriniana 2021)

Otto lettere ai cercatori di Dio ed otto risposte alle otto domande che più spesso gli sono state rivolte sul tema. Così il noto teologo e arcivescovo cerca di dissipare i dubbi degli uomini (e dei giovani) indecisi ed in cammino, alla ricerca di un senso.

Chiesa sesso amore. Le relazioni «pericolose» di Gilfredo Marengo (San Paolo 2021)

L’autore, ordinario di Antropologia teologica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, espone la visione cattolica ed ecclesiale sulla sessualità smentendo il mito del “sesso solo a fini procreativi”, che ha messo in ombra la sua centralità nelle relazioni coniugali. Rifacendosi alle catechesi di Giovanni Paolo II e Papa Francesco spiega come il sesso non è affatto un “pericolo” ma nemmeno un “totem”.

La vita dentro il morire. Cure palliative, accanimento terapeutico, eutanasia di Paolo Mirabella (Cittadella 2021)

Si è ormai convinti che l’individuo debba avere autodeterminazione assoluta e completa autonomia nelle scelte, anche in quelle che riguardano il proprio corpo e la propria integrità fisica. Mirabella, docente di Fondamenti etici, filosofici e teologici all’Istituto Universitario Salesiano di Torino, affronta con competenza il tema proponendo un concetto di salute non riducibile alla semplice terapia fisica, nella quale invece trovi spazio anche il significato della sofferenza e della morte.

Sullo stesso tema (ma ne contiene anche altri), consigliamo Questioni di legge naturale. Fede, eutanasia, matrimonio, aborto, omosessualità, di Fulvio Di Blasi (Phronesis 2021).

Manuale di bioetica per tutti di Michele Aramini (Paoline 2021)

Il volume tratta in modo chiaro, completo e aggiornato le varie tematiche bioetiche (aborto, clonazione, eutanasia, gender, fecondazione ecc.) che animano il dibattito contemporaneo, inquadrandole dal punto di vista scientifico, etico e giuridico. L’autore è esperto bioeticista e docente di Teologia all’Università Cattolica di Milano.

Novembre 2021

La fede salverà la scienza. Conoscenza scientifica e credenza religiosa di Roberto Timossi (San Paolo 2021)

Una ricostruzione storica del rapporto tra scienza e fede fino all’attualità, un’era quella presente che vede il comune impegno a favore dell’integrità umana con la Chiesa schierata in difesa dell’evidenza scientifica.

Dello stesso autore consigliamo: Ipotesi su Dio. Una guida per credenti, non credenti e agnostici (EDB 2021)

Ipazia di Alessandria. Quale storia? di Ignazio Salvatore Concordia (Youcanprint 2021)

Finalmente un autore -seppur semplice appassionato di storia, non uno specialista- che affronta il mito di Ipazia alla luce delle fonti disponibili (qui il nostro dossier storico). Un resoconto libero dalle sopravvenute incrostazioni ideologiche che hanno contribuito alla nascita del falso mito di un personaggio antesignano e martire del libero pensiero.

La meraviglia di esistere. Le domande sul senso della vita di Livio Fanzaga (Sugarco 2021)

L’uomo non è stato creato per la mediocrità. E’ questo il messaggio che l’autore, l’appassionato direttore di Radio Maria, ripete ogni anno ai tanti giovani che incontra, ormai disillusi dalla vita già in precoce età. Il libro offre quella spinta ragionevole di fiducia per uscire da questa visione nella quale la secolarizzazione ci ha incastrati.

La mia strada per Maria. Dal Sessantotto alla fede di Gabriele Kuby (Ares 2021)

Che cosa ci fa una sessantottina a Medjugorje? Perché una donna moderna e progressista si sente spinta a cercare qualcosa (o Qualcuno) in luoghi che per il suo ambiente appaiono arretrati e bigotti? L’autrice racconta il suo viaggio interiore ed esteriore scaturito da una profonda crisi esistenziale, che l’ha portata a ritrovarsi in ambienti radicalmente distanti dal suo modo di vivere e di pensare fino a ritrovare se stessa, grazie all'”incontro” con Maria di Nazareth.

Le riduzioni gesuite del Paraguay. Missione, politica, conflitti di Gianpaolo Romanato (Morcelliana 2021)

Uno sguardo storico documentato e affidabile sulle missioni che i gesuiti avviarono in America latina nel 1700, civilizzando ed evangelizzando le violente popolazioni indigene che incontrarono (difendendole anche dai colonizzatori). L’autore, docente di Storia contemporanea e di Storia della chiesa moderna e contemporanea all’Università di Padova, presenta al lettore anche diverse testimonianze di coloro che vissero tale esperienza.

La redazione